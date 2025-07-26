Защитный вал против мазута на берегу Анапы почти разобрали
Специалисты разобрали основную часть песчаного вала, который возводили для защиты берега Анапы от выбросов мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Работы по разбору конструкции проходили сразу с двух сторон: — от Лечебного пляжа в Анапе и от села Витязево. Получившийся канал разделили на три части.
«Как и планировалось, конструкцию полностью разобрали на двух из трех этих участках берега», — отметили в оперштабе Кубани.
Уничтожить насыпи решили из-за отсутствия серьезных выбросов мазута. Также вал убрали ради очистки песка, из которого он сделан.
Ранее выбросы нефтепродуктов зафиксировали в Темрюкском районе Краснодарского края. Их нашли во время обследования берега 18 июля, диаметр маслянистых фракций составлял до 10 сантиметров.