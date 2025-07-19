Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе Краснодарского края

Спасатели и волонтеры приступили в расчистке побережья Темрюкского района Краснодарского края после локальных выбросов мазута из Черного моря. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Маслянистые фракции диаметром до 10 сантиметров обнаружили в ходе осмотра береговой линии в минувшую пятницу, 18 июля.

На загрязненный участок от поселка Волна до Веселовки прибыли для расчистки 70 сотрудников МЧС, 48 представителей «Кубань-Спас» и 12 волонтеров.

В конце июня оперативный штаб Краснодарского края объявил, что приезжающих в Анапу туристов обязали подписывать документ с информацией о запрете купания на закрытых после разлива мазута участках моря.

В ведомстве пояснили, что это дополнительная мера для информирования гостей о рисках для здоровья. Погружение в загрязненную воду увеличивает опасность кожных заболеваний, аллергии, а также может привести к отравлению.