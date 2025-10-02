Запрет на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Астрахани и Волгограда

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Астрахани и Волгограда. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — заявил он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, во время запрета два самолета улетели на запасной аэродром. Один летел в Астрахань, другой в Волгоград.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил Кореняко.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили более 10 беспилотников в двух районах региона. В результате происшествия никто не пострадал, также обошлось без разрушений.