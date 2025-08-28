Запрет на полеты отменили в аэропортах Казани и Самары

В аэропортах Казани и Самары сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

По словам представителя Росавиации, во время запрета на запасные аэродромы улетели два самолета, летевших в Казань и пять рейсов, отправляющихся в Самару.

Сотрудники авиагаваней и экипажи воздушных судов приняли все меры для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Ранее утром 26 августа петербургский аэропорт Пулково временно ограничил прием и выпуск самолетов. Такие меры были связаны с налетом беспилотников. Во время ограничений на запасные аэродромы отправили пять воздушных судов.