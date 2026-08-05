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Заправка загорелась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начался пожар на АЗС

Фото: РИА «Новости»

В Ростове-на-Дону вспыхнула автозаправочная станция. О деталях происшествия рассказал в своем официальном телеграм-канале глава города Александр Скрябин. 

Пожар начался в Северном жилом массиве, самом крупном спальном районе Ростова-на-Дону. Огонь быстро перекинулся с АЗС на припаркованные рядом со станцией автомобили.

Предварительно, пламя разгорелось из-за нарушений требований пожарной безопасности. К месту происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб. 

Власти еще уточняют информацию о площади пожара и о его точных причинах. 

Ранее в Подольске проверили эффективность нового состава для тушения пожаров.