Заправка загорелась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начался пожар на АЗС

В Ростове-на-Дону вспыхнула автозаправочная станция. О деталях происшествия рассказал в своем официальном телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Пожар начался в Северном жилом массиве, самом крупном спальном районе Ростова-на-Дону. Огонь быстро перекинулся с АЗС на припаркованные рядом со станцией автомобили.

Предварительно, пламя разгорелось из-за нарушений требований пожарной безопасности. К месту происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб.

Власти еще уточняют информацию о площади пожара и о его точных причинах.

Ранее в Подольске проверили эффективность нового состава для тушения пожаров.