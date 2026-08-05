Заправка загорелась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начался пожар на АЗС
В Ростове-на-Дону вспыхнула автозаправочная станция. О деталях происшествия рассказал в своем официальном телеграм-канале глава города Александр Скрябин.
Пожар начался в Северном жилом массиве, самом крупном спальном районе Ростова-на-Дону. Огонь быстро перекинулся с АЗС на припаркованные рядом со станцией автомобили.
Предварительно, пламя разгорелось из-за нарушений требований пожарной безопасности. К месту происшествия уже прибыли специалисты экстренных служб.
Власти еще уточняют информацию о площади пожара и о его точных причинах.
Ранее в Подольске проверили эффективность нового состава для тушения пожаров.