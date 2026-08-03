Эффективность нового состава для тушения пожаров проверили в Подольске

На базе пожарно-спасательной части № 247 «Мособлпожспаса» в Подольске прошли масштабные испытания нового огнетушащего состава «ОГС-П». В оценке его эффективности приняли участие специалисты подмосковной испытательной пожарной лаборатории, которые обеспечили независимый экспертный контроль.

Сотрудники наблюдали за процессом и фиксировали результаты тушения различных типов возгораний, включая пожары классов А, В, Е и F, а также комбинированные очаги.

В рамках испытаний оценивали скорость ликвидации огня, расход огнетушащего состава, отсутствие повторного возгорания и эффективность охлаждения поверхностей с использованием тепловизионного контроля.

Отдельное внимание специалисты уделили проверке диэлектрических свойств состава при тушении электроустановок под напряжением, а также его способности глубоко пропитывать материалы и предотвращать скрытое тление. Для этого после завершения испытаний очаги вскрывали и проводили дополнительный анализ.

Кроме того, состав протестировали в различных практических сценариях — от тушения горящей одежды на манекене до создания огнезащитного барьера. Полученные результаты станут основой для объективной оценки заявленных характеристик «ОГС-П», его последующей сертификации и разработки рекомендаций по применению нового средства пожаротушения.