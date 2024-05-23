Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об отключении ЗАЭС от последней линии электропередач

Короткое замыкание привело к отключению Запорожской атомной электростанции от единственной оставшейся внешней линии электропередачи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В сообщении на странице агентства в социальной сети X указали, что отключившаяся ЛЭП оставалась единственным внешним источником электроснабжения станции. Сейчас энергия на объект поступает по резервной линии.

«Отключением электроэнергии вновь показало крайне нестабильную ситуацию с безопасностью Запорожской атомной электростанции во время конфликта», — добавил Гросси.

Очередную атаку на Запорожскую атомную электростанцию украинские боевики провели в минувшую среду, 22 мая, запустив в сторону объекта беспилотник-камикадзе.

Дрон упал на территории транспортного цеха станции. В результате атаки никто не пострадал. К критическим разрушениям взрыв не привел.