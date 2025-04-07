Заподозрившая подмену сына в роддоме в Якутии мать узнала результат ДНК-теста

Жительнице Якутии, предполагающей, что ее сына 16 лет назад подменили в роддоме, сообщили о результатах ДНК-экспертизы тела похороненного ребенка. Об этом женщина рассказала «Известиям» .

«Следователь по телефону сообщил, что ребенок принадлежит мне. Но в выдаче биоматериала для независимой экспертизы мне отказали», — отметила она.

По словам Дарьи Лузиной, правоохранители аргументировали свой отказ тем, что независимую экспертизу проводят в Следственном комитете в Хабаровске. Таким образом, никаких документов у женщины нет.

Эксгумацию тела ребенка провели в марте. В могиле на нижнем уровне захоронен отец Лузиной, гроб с телом младенца находился на верхнем уровне.

Женщина утверждает, что могилу раскопали с той стороны, где были ноги покойного родственника, поэтому у нее возникли сомнения в подлинности биоматериала, который взяли для экспертизы ДНК.

История с возможной подменой в якутском роддоме произошла в 2008 году. Врачи убедили Лузину, что ее дочь умерла из-за уродств и нехватки кальция. Но через 17 лет мать заподозрила, что родила сына, который до сих пор жив.