«Пять дней ищут». Собака сбежала с поезда под Воронежем

В Воронежской области пропала собака породы папильон, которую перевозили на поезде Новороссийск — Екатеринбург. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«В Воронежской области уже пять дней ищут собаку Шуру. Ее выпустил из вагона сотрудник РЖД, чтобы покормить», — уточнил канал.

По словам ее владелицы, 5 сентября собаку перевозили на поезде Новороссийск — Екатеринбург. Проводник потерял ее питомца на станции Поворино. Женщина считает, что причина в несоблюдении техники безопасности, так как он открыл купе и выпустил животное.

В РЖД пояснили, что дверь открыли для кормления собаки, после чего она и выбежала.

По словам свидетелей, животное увидели спустя 15 минут после побега. Ее зафиксировали камеры вокзала, но время было утеряно, так как проводники не сразу сообщили о пропаже собаки. Поиски папильона продолжаются, но пока безрезультатно.

Расстроенная владелица собаки заявила, что подаст заявление на проводника. Она подчеркнула, что ее питомца перевозили официально. Собаку должна была встретить ее родственница.

В конце лета в Бурятии искали собаку, уплывшую на лодке с заведенным мотором. Животное нашли живым и невредимым спустя сутки.