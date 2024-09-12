Запертого в машине трехмесячного ребенка обнаружили у ТЦ в Москве

Источник 360.ru: запертого в иномарке младенца нашли у ТЦ в Москве

Трехмесячного ребенка, закрытого в автомобиле Skoda, обнаружили возле торгово-развлекательного комплекса в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, двери иномарки не могут открыть, поскольку ключи тоже остались внутри. В экстренные службы поступил запрос на вскрытие машины. К месту происшествия направили спасателей.

Другой информации о случившемся пока не поступало.

В августе двух маленьких детей оставили запертыми в машине на подземной парковке торгового комплекса. Очевидцы не стали дожидаться, пока вернутся их родители, и вызвали службу спасения.