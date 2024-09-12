Запертого в машине трехмесячного ребенка обнаружили у ТЦ в Москве

Трехмесячного ребенка, закрытого в автомобиле Skoda, обнаружили возле торгово-развлекательного комплекса в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, двери иномарки не могут открыть, поскольку ключи тоже остались внутри. В экстренные службы поступил запрос на вскрытие машины. К месту происшествия направили спасателей.
Другой информации о случившемся пока не поступало.
В августе двух маленьких детей оставили запертыми в машине на подземной парковке торгового комплекса. Очевидцы не стали дожидаться, пока вернутся их родители, и вызвали службу спасения.
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