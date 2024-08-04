Запертого в квартире шпица нашли на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Москве собака находилась одна в квартире четыре дня

Собаку обнаружили в квартире многоэтажного дома на Челябинской улице в Москве. Она просидела в запертом пространстве четыре дня, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, хозяина шпица задержали 1 августа и все это время пес находился в квартире один.

Неравнодушные люди забили тревогу и попросили помочь вытащить собаку из запертой квартиры. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве спасли собаку, которая два дня просидела на балконе квартиры на пятом этаже дома на улице Академика Бакулева. Спасением животного занимались сотрудники МЧС и полиция.