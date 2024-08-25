«Заперся в квартире». Выбросивший жену с ребенком из окна москвич не пускал полицию

МВД: подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Лефортове не пускал полицию

Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Житель Москвы, которого подозревают в двойном убийстве в Лефортове, не впускал в квартиру правоохранителей. О его задержании сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что утром 25 августа очевидцы обратились в полицию, заявив о падение женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице. На вызов сразу же выехал патруль.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», — уточнили в ведомстве.

Сотрудникам полиции и Росгвардии совместными усилиями удалось проникнуть в жилище и задержать 39-летнего подозреваемого. Вскоре его отвезут на допрос к следователям.

В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором задержанного москвича погрузили в полицейскую машину. На кадрах также видно, что во дворе работают правоохранители.

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