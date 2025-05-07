Занятия в вузах, школах и детских садах Саранска временно отменили

В дошкольных и образовательных учреждениях Саранска временно отменили занятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мордовии.

«Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, вузах — отменяются», — указали там.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией из официальных источников.

Ранее глава Республики Мордовии Артем Здунов объявил о введении режима беспилотной опасности в Саранске. Он предупредил о том, что в городе работают система оповещения, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.