Замужняя учительница полгода развращала ученика

В Нью-Йорке суд приговорил 36-летнюю учительницу Сэнди Карасас-Пинес к 25 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 16-летнего ученика. Об этом сообщило издание New York Post .

Карасас-Пинес преподавала в школе для детей с особыми потребностями. Она была замужем, растила троих детей. Ее уволили в марте 2023 года.

По данным правоохранителей, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года педагог убедила своего подопечного, что они состоят в романтических отношениях.

Она вела с ним интимную переписку, звонила и общалась в видеочате, договариваясь о встречах. Кроме того, заставляла вести юношу прямые трансляции «сексуально откровенных действий» во время видеозвонков. Сама она тоже отправляла мальчику интимные фотографии и откровенные сообщения, но всегда требовала, чтобы он все удалил.

«Сэнди Карасас-Пинес была приговорена окружным судьей Джоном П. Кронаном к 25 годам лишения свободы и пяти годам условно с испытательным сроком за то, что склонила несовершеннолетнего к незаконной сексуальной связи», — процитировал издание прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона.

Ранее в Великобритании арестовали учителя математики, пытающегося заселить в отель с 16-летней школьницей.