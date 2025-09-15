В Британии учителю запретили преподавать за шалости с ученицами

В Британии учителя поймали в отеле при попытке заселиться с 16-летней школьницей

Учителя математики арестовали в Великобритании за попытку заселиться в отель с несовершеннолетней школьницей. Мужчине пожизненно запретили заниматься преподавательской деятельностью, сообщило издание Miror .

Мужчина при заселении потребовал номер с двухспальной кроватью. Этот факт, а также его 16-летняя спутница вызвали подозрения у сотрудников отеля, и они вызвали полицию.

Преподавателя арестовали. Он отрицал связь с несовершеннолетней, но правоохранители обнаружили откровенную переписку учителя с девушкой. А также установили случаи других подстрекательств детей к сексу с использованием служебного положения.

Бывшего учителя приговорили к девяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком два года, а также запретили преподавательскую деятельность.

Правоохранители похвалили сотрудников отеля за внимательность.

«Сотрудники Travelodge проходят обучение по выявлению признаков эксплуатации детей, и персонал сразу же и обоснованно забеспокоился, когда мужчина попытался зарегистрироваться вместе с 16-летней девушкой», — заявили в полиции Суррея.

В ЮАР подросток накачал наркотиками семерых школьников, а затем привел их к педофилу. Мальчикам было от 10 до 13 лет, их изнасиловал 31-летний мужчина под дулом пистолета.