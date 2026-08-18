Зампред правления Генбанка погиб в ДТП в центре Москвы

ТАСС: в ДТП со скорой помощью в Москве погиб зампред правления Генбанка Ларин

Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в аварии со скорой помощью в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС .

«За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой, был заместитель председателя правления Генбанка Ларин. Он погиб», — отметил источник.

Телеграм-канал Mash уточнил, что Ларин в Генбанке курировал направления IT, операционного блока, информационной безопасности, риск-менеджмента и смежные функции. Генбанк является вторым по величине банком Крыма.

Авария на 1-й Тверской-Ямской улице произошла утром 18 августа. По предварительной информации, автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу движения, по которой ехал мотоцикл Royal Enfield. На месте аварии образовался затор на три километра. Медицинская машина принадлежала компании «Интромед».