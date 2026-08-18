Мотоциклист погиб в ДТП со скорой в Тверском районе Москвы

В Тверском районе Москвы столкнулись скорая и мотоцикл. Байкер скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах. Информацию об аварии подтвердили в Дептрансе.

По данным источника, авария случилась на 1-й Тверской-Ямской улице утром 18 августа. Мотоциклом Royal Enfield управлял 50-летний мужчина. Скорая принадлежала компании «Интромед».

Как отметили в Дептрансе, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информацию о пострадавших уточняют. Движение в районе аварии затруднено на три километра в сторону центра. Для объезда можно использовать Третье транспортное кольцо.

Недавно подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского во Владимирской области. ДТП произошло в Петушинском районе, когда Петровский переезжал дорогу на велосипеде. В него на незарегистрированном питбайке на большой скорости врезался школьник, у которого не было прав.