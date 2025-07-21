Два человека стали жертвами ДТП из-за камнепада в горах Дагестана

Камнепад спровоцировал дорожную аварию на дороге Нижнее Хваршини — Верхнее Хваршини в Дагестане. Не обошлось без жертв, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Дагестанавтодора».

Согласно данным организации, водитель автомобиля ВАЗ-2110, потеряв управление из-за камнепада, скатился в ущелье. В результате ДТП смертельные травмы получили два человека. Еще одному потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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