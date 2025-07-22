Зампред правительства Забайкалья извинился за смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подтвердил, что попал в аварию в Улетовском округе. Он написал в Telegram-канале , что вылетел на встречку из-за поврежденной трассы.

«В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость», — отметил чиновник.

Гончаров рассказал, что смертельное ДТП произошло, когда он вечером возвращался в Читу вместе с семьей. По его словам, после выезда на встречку он пытался вернуть управление над автомобилем и съехать на свою полосу.

Зампредседателя регионального правительства добавил, что по факту ДТП идет расследование.

«Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Нахожусь с ними в контакте. Все, что необходимо организовать для них возьму на себя», — подчеркнул он.

Авария произошла на трассе Иркутск-Чита. Mercedes-Benz c Гончаровым столкнулся с Toyota Fielder. В результате скончалась пассажирка второй машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».