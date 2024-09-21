Замминистра туризма Нижегородской области разбилась в ДТП

Смертельное ДТП с участием правительственного автомобиля произошло около деревни Люнда-Шипова в Нижегородской области. Жертвами аварии стали три человека, в том числе заместитель министра туризма и народных промыслов региона Галина Галкина. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, правительственная машина врезалась в легковушку, когда Галкина возвращалась из командировки в Марий Эл. Столкновение произошло в Семеновском районе 20 сентября, примерно в 21:00. Автомобили ехали навстречу друг другу.

В ДТП помимо Галкиной погибли водитель и пассажир второй легковушки. Из-за аварии пострадали водитель автобазы нижегородского Кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства, добавили в Telegram-канале.

Ранее крупное ДТП произошло на Мичуринском проспекте в Москве. Иномарка влетела в такси, остановившееся на светофоре. В итоге погибли три человека: водитель такси и две его пассажирки. По данным прокуратуры Москвы, также пострадали водитель Ford и ехавшая с ним женщина.