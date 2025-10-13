В Королеве пьяный продавец после ссоры погнался за покупателем с ножом

Подмосковные полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Королеве, где пьяный продавец торгового павильона набросился на покупателей, а затем с ножом бросился вслед одному из них. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области .

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Карла Маркса. По предварительным данным, между продавцом и группой молодых людей вспыхнула ссора, которая переросла в драку. После этого мужчина вышел из павильона и попытался догнать одного из участников конфликта, держа в руках нож.

Полицейские задержали правонарушителя. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

