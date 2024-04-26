Замглавы регионального УМВД задержали пьяным за рулем Audi Q5 | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 19:11 Замглавы регионального УМВД задержали пьяным за рулем Audi Q5 Источник 360.ru: замглавы УМВД Кировской области задержали за пьяную езду

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Высокопоставленного полицейского задержали за пьяную езду в Кирове, сообщил источник 360.ru. По его информации, речь идет о заместителе начальника регионального УМВД. Его Audi Q5 остановили в ночь на 23 апреля.

По данным собеседника 360.ru, когда инспекторы ДПС остановили иномарку, водитель вышел из салона, начал предъявлять документы, угрожая. Правоохранители почувствовали запах алкоголя и задержали его.

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Источник отметил, что после случившегося высокопоставленного полицейского уволили со службы. 360.ru связался с пресс-службой УМВД Кировской области, но на момент публикации новости получить комментарий не удалось.

Данные о задержании за езду в нетрезвом виде и последующем увольнении официально не подтверждены.

По информации Newsler.ru, предположительно, замначальника УМВД ехал с празднования дня рождения коллеги. Наличие алкоголя в его крови подтвердило медосвидетельствование, на которое мужчину отвезли инспекторы ДПС.