Замглавы подольского управления СК пострадал в ДТП в Новой Москве

Источник 360.ru: замглавы подольского управления СК пострадал в ДТП под Троицком

Фото: РИА «Новости»

Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей произошло на участке Брестского шоссе около поселения Вороновское в Троицком административном округе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник пояснил, что участниками аварии стали грузовик MAN, который вез прицеп с песком, а также Toyota Land Cruiser и Volkswagen Tiguan.

В результате в больницу с серьезными травмами спины и сотрясением мозга доставили одного пострадавшего. Его личные данные совпадают с данными заместителя руководителя следственного отдела по Подольску подмосковного главка СК Тенгиза Месхии.

По данным источника, лечение он пройдет в больнице Коммунарки. Официального подтверждения этой информации нет.

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