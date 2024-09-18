Деятельность министров иностранных дел Великобритании находится «за гранью добра и зла». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik .

Она прокомментировала частую смену глав ведомства, сравнив их с сотрудниками сетей быстрого питания.

«Так менеджеры в сети быстрого питания росли, именно росли. Постажировался пару месяцев, дают участок поответственней. И именно по итогам стажировки», — отметила дипломат.

Руководители приходят, добавила Захарова, проводят пару месяцев в кабинете, высказываются на нужные и ненужные темы, а затем просто уходят.