Замешаны спецслужбы? Криминалист указал на несостыковки в деле Усольцевых

В деле таинственно пропавших в тайге членов семьи Усольцевых появились новые детали. Криминалист Игнатов в беседе с aif.ru оценил как вполне вероятную версию о фальшивых документах и указал на другие несостыковки.

Криминалист пояснил, что теневые специалисты могли бы подготовить обычный заграничный паспорт, без биометрии. Отличить такой документ было бы весьма сложно.

Однако работать подпольные типографии с человеком со стороны не стали бы, добавил Игнатов. Чтобы выйти на такие мануфактуры, человеку необходимы определенные контакты.

По словам криминалиста, при наличии нужных контактов семья действительно могла покинуть Россию, не оставив следов.

Игнатов не исключил и другую, еще более странную возможность. По его словам, Усольцевых могли курировать спецслужбы. Каким именно спецслужбам понадобился красноярский бизнесмен, криминалист не уточнил.

Однако в таком случае получение нужных документов через закрытые каналы у Усольцевых не вызвало бы сложностей.

Семья Усольцевых с пятилетним ребенком пропала в Красноярском крае в конце сентября. Поиски вели сотни человек. Глава семейства владеет небольшой фирмой, его жена — психолог.

Они отправились к горе Буратинка с базы отдыха. Недалеко от горы нашли машину. Местность, где идут поиски — глухая тайга с буреломами. Здесь водятся медведи и волки.