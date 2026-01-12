Замерзший водопад Валасте рухнул на туристов в Эстонии

В Эстонии замерзший водопад обрушился на туристов, никто не пострадал. Об этом сообщил телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» .

«В Эстонии на туристов обрушился замерзший водопад Валасте — момент падения огромных глыб заснял один из отдыхающих», — уточнили авторы издания.

На кадрах было видно, как массивная глыба льда неожиданно откололась и рухнула рядом с туристами. Часть людей успела отбежать, но одна из женщин упала, сбитая с ног ледяными обломками.

По данным журналистов, среди отдыхающих находились дети. Никто из туристов не пострадал.

Ранее в Петропавловске-Камчатском огромный пласт снега с ледяными глыбами рухнул с крыши многоэтажки, раздавив припаркованный автомобиль.