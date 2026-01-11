Упавшая с жилого дома снежная лавина раздавила авто в Петропавловске-Камчатском

Огромный пласт снега обрушился с крыши многоквартирного жилого дома в Петропавловске-Камчатском и расплющил припаркованный рядом автомобиль. Об этом рассказала 360.ru одна из жительниц многоэтажки Мария.

«После пурги 26 декабря с нашим домом происходят страшные вещи. Висят сосульки с размером с сам дом. Человек успел вбежать в подъезд — и тут же упал козырек», — отметила она.

По ее словам, 11 января при входе в подъезд убрали ступеньки и положили вместо них бревна.