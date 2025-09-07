Залповые ливни обрушились на Сочи

На фото видно: вода стоит сплошным зеркалом под эстакадой, а у остановок «озера» по колено. Пассажиры с зонтами заходят в автобусы прямо из воды, уровень — почти до ступиц колес. Ливневка не справляется: из-под крышки люка бурлит коричневая пена. Скутер у знака «остановка автобуса» зажат водой, автомобили создают волны, лавируя по затопленной проезжей части.

По данным городских властей, из-за ливней местами резко поднялся уровень воды в реках; в горной зоне возрастает риск схода селей. До конца 7 сентября, а также 8-9 сентября на участке Магри — Веселое сохраняется риск формирования смерчей над морем. Пляжи обещают работать «по фактической погоде».