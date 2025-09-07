Ухудшение погоды и смерчи спрогнозировали в Сочи и Сириусе

С 7 по 9 сентября в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом предупредило ГУ МЧС по Краснодарскому краю .

Спасатели сообщили, что в районе Магри–Веселое возможны смерчи над морем. Также существует риск резкого подъема воды в реках и небольших водотоках, а в горной зоне — схода селевых потоков. Жителям советуют быть осторожными и учитывать прогноз при планировании поездок.

