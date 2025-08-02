«Зализала рану». Британка умерла из-за собачей нежности

Mirror: 83-летняя британка умерла после того, как собака облизала ее рану

Жительница Великобритании умерла от септического шока после того, как ее облизала собака внучки. Об этом сообщило издание Mirror .

Джун Бакстер, проживающая в городе Аттлборо, порезала ногу, когда пользовалась судном. Она была одна, когда травмировалась, поэтому вызвала помощь. К ней приехала внучка со своей собакой. Вскоре после этого прибыли медики, обработавшие рану.

На следующий день Бакстер стало плохо. Ее доставили в больницу 1 июля, но, несмотря на все усилия врачей, 7 июля женщина умерла от септического шока. В ходе расследования выяснилось, что на ноги Бакстер обнаружили бактерии Pasteurella multocida, обычно встречающиеся во рту у животных.

В суде дочь женщины заявила, что ее мама ранее страдала от сепсиса. Она также предположила, что рану могла лизнуть собака. По словам внучки женщины, бабушка любила питомца, но она не видела, чтобы собака зализывала ее рану.

«Причиной смерти Джун был назван «септический шок, вызванный флегмоной левой ноги, полученной в результате укуса домашней собаки», – уточнило издание.

Ранее собака укусила в область паха экс-нападающего «Барселоны» Карлеса Переса. В больнице ему наложили шесть швов.