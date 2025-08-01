Собака чуть не лишила испанского футболиста гениталий

Бывший нападающий «Барселоны» Карлес Перес лег в больницу с травмой гениталий. Агрессивная собака укусила его в область паха, сообщила газета The Mirror .

Во время прогулки пес спортсмена сцепился с другой собакой. Пытаясь их разнять, Перес почувствовал боль ниже пояса — одно из животных укусило его за пенис. Мужчину отправили в частную больницу в муниципалитете Панорама.

Врачам пришлось наложить шесть швов и оставить футболиста под наблюдением. Перес находится в удовлетворительном состоянии, но ему может потребоваться операция.

Перес перешел ив клуб из Салоников на правах аренды у «Сельты» из Виго и успел отыграть всего один матч. Из-за травмы он проведет какое-то время вне поля и пропустит отборочный матч Лиги конференции против «Араз-Нахчыван».

«Карлес должен был выйти в стартовом составе. <…> Я работаю над альтернативными решениями, и мы уже работаем над ними», — сообщил менеджер «Ариса» Маринос Узунидис.

Перес провел 13 матчей за основной состав «Барселоны» и стал чемпионом Испании. В 2020 году он перешел в итальянскую «Рому».

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