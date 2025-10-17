Залез на вагон и начал качать штангу. Подросток-зацепер чуть не погиб в Москве

Школьник забрался на крышу вагона электрички и чуть не устроил пожар — он качал штангу поезда, из-за чего с проводов стали сыпаться искры. Видеозапись с чуть не погибшим подростком появилась в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на станции Минская. По словам источника 360.ru, школьник выжил.

За неделю в Подмосковье пострадали почти 20 человек, девять из них умерли. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили, что один пассажир нарушил правила безопасности на Кутузовской: он не слишком близко подошел к поезду и получил травму. Еще один человек пострадал под платформой станции Расторгуев.

По информации правоохранителей, шесть пешеходов погибли, потому что перебегали железную дорогу. Также два человека травмировались из-за перехода путей в неположенных местах у станции Покровка и 92 километр.

Травмы за прошедшую неделю получили четыре зацепера. Еще один школьник, увлекающийся опасным хобби, погиб.