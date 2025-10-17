Почти 20 человек пострадали на железной дороге в Подмосковье за неделю

В Подмосковье уделяют большое внимание безопасности на железнодорожной инфраструктуре — там строят пешеходные переходы, устанавливают ограждения и камеры видеонаблюдения. Большинство несчастных случаев происходит по вине человека. Так, за последнюю неделю на путях пострадали 19 человек.

За неделю на железной дороге в Подмосковье произошло 19 несчастных случаев, из которых девять оказались смертельными. Причиной большинства из них стали нарушения правил безопасности, рассказали в УТ МВД России по ЦФО.

Так, на станции Кутузовская Курского направления один человек получил травмы из-за несоблюдения дистанции при ожидании поезда. Еще один пассажир пострадал под платформой станции Расторгуево, два — на пешеходном переходе станции Радуга.

Двое человек травмировались из-за перехода путей в неположенных местах у станции Покровка и 92 километр. Кроме того, шестеро пешеходов погибли, перебегая железную дорогу.

Также за этот период пострадали четыре зацепера, еще один подросток погиб.