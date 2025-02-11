Законность вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге проверит прокуратура

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку законности вырубки деревьев на территории парка Березовая роща после жалоб горожан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, территория, где располагается рекреационная зона, находится в аренде коммерческой структуры с 2018 года.

В ведомстве уточнили, что договор об аренде распространялся на площадь более чем в 264 тысячи квадратных метра. Компания в соответствии с градостроительным планом разработала план, который предусматривал сохранение озелененной территории на 16 гектарах.

Но сегодня местные жители сообщили о внеплановом и незаконном начале вырубке деревьев на территории парка.

В пресс-службе надзорного ведомства потребовали от застройщика предоставить документы для проведения вырубки деревьев. Кроме того, сотрудники прокуратуры проверят соблюдение муниципальных норм по благоустройству территории.

Местная жительница Юлия в комментарии 360.ru ранее рассказала, что рабочих для вырубки деревьев в Березовой роще прислала компания-застройщик «Атомстройкомплекс». При этом горожане ведут судебный процесс для сохранения зеленого участка. При попытках местных жителей остановить вырубку на них начали нападать молодые люди спортивного телосложения со скрытыми за масками лицами.