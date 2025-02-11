11 февраля 2025 15:56 Бандиты стали рубить деревья. Жители Екатеринбурга вышли на защиту Березовой рощи Вырубка Березовой рощи Екатеринбурга обернулась конфликтом жителей и застройщика 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Оставшийся после застройки небольшой участок парка Березовая роща в Академическом районе Екатеринбурга стал причиной конфликта между местными жителями и девелоперской компанией «Атомстройкомплекс». Инициированный горожанами судебный процесс за сохранение рекреационной зоны еще идет, но во вторник, 11 февраля, на территории парка началась рубка деревьев. Возмущенные жители вышли на протест, который перерос в столкновения с неизвестными спортсменами в масках. Что происходит в парке, разобрался 360.ru

Березовую рощу окружили забором Приезд рабочих с бензопилами в Березовую рощу оказался для местных жителей неожиданным, потому что никакого объявления никто не делал. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Юлия. Она пояснила, что оставшийся кусочек парка горожане используют для прогулок и просто как место отдыха. Поэтому всех очень удивил приезд техники с рабочими, которые начали пилить деревья, даже не огородив территорию. «Народ начал выходить, смотреть, что там происходит и почему в парке появились люди с бензопилами», — рассказала Юлия.

Девушка добавила, что на вопросы горожан рабочие не отвечали, а просто старательно пилили деревья. По ее словам, никакой униформы или даже защитных касок у мужчин с бензопилами не было. Когда некоторых удалось разговорить, они признались, что противиться приказу начальника не могут, иначе их выгонят из рабочего жилья.

Кто их нанял они говорить отказались, но мы понимаем, что это «Атомстройкомплекс». Юлия жительница Екатеринбурга

Собеседница 360.ru добавила, что представитель девелопера также находился на месте, но на вопросы жителей не отвечал.

Юлия подчеркнула, что уже в самый разгар вырубки деревьев в парк приехала техника, которая начала устанавливать забор. По ее словам, это уже нарушение, потому что деревья начали пилить, когда на территории гуляли взрослые с детьми и собачники. «Только после вмешательства полиции они представили бумагу, что забор им ставить можно, а на вырубку разрешения нет», — рассказала горожанка.

Столкновения в Березовой роще Юлия отметила, что, кроме рабочих, в парк приехали неизвестные мужчины спортивного телосложения в медицинских масках, которые стали выгонять местных жителей. По ее словам, эта группа уже мешала горожанам отстаивать территорию от застройки. «От них пострадал мужчина. Он просто шел по роще, а они его остановили впятером и начали спрашивать, чего он тут ходит, а на встречный вопрос, кто они такие, мужчину повалили и брызнули баллончиком. В результате он обратился в скорую», — поделилась местная жительница.

Она добавила, что девушек, которые пытались снимать спортсменов на видео, оттаскивали за руки и за ноги. При этом представляться мужчины отказались и снимать маски не стали.

Ощущение, что какие-то бандиты приехали без документов и просто начали рубить деревья. Рубка шла хаотично. Сейчас ее остановили. Но мы понимаем, что они могут установить забор и все продолжится. Юлия

Собеседница 360.ru добавила, что порубочного билета на проведение работ у застройщика нет. Единственный документ, который они показали, — постановление от июня 2024 года, когда мэрия проиграла суд застройщику. «Но там много недоговорок. С этой землей вообще долгая история. У нас завтра суд по этому участку, поэтому они и пытались сделать хоть что-то для строительства нового дома», — пояснила Юлия.

Она отметила, что сейчас местные жители пытаются помешать установке забора, потому что все понимают: после ограждения территории рощу окончательно зачистят. Она не исключила, что девелопер заключил неформальную договоренность с администрацией.

Поэтому мы ждем суда, чтобы понять, что происходит в городе. Кто управляет — застройщик или руководство. Возмущение жителей растет. Плюс это рабочий день, многие отпросились с работы и начали подъезжать. Что будет к вечеру, я не знаю. Юлия

В администрации Академического района Екатеринбурга 360.ru не смогли ответить на вопрос, получил ли застройщик разрешение на вырубку участка Березовой рощи. «Не могу прокомментировать», — заявил представитель администрации.

Как вырубали Березовую рощу Екатеринбурга В расположенном в Академическом районе Екатеринбурга парке Березовая роща остался участок размером 500 на 600 метров, где, по словам местных жителей, застройщик планирует возвести около 30 домов, прикрываясь заявлениями о благоустройстве рекреационной зоны. В середине декабря прошлого года защитники парка записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить остатки парка. «Просим вас донести до наших чиновников, что застройщику можно предложить другой участок земли», — заявили активисты в видеообращении.