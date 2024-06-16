Начались обыски заключенных в ростовском СИЗО

Правоохранители обыскивают заключенных, содержащихся в ростовском СИЗО, где террористы устроили захват заложников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник агентства рассказал, что силовики ищут в изоляторе запрещенные предметы.

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО», — отметил собеседник издания.

Следственный комитет проверит всех сотрудников изолятора в Ростове-на-Дону и выяснит, были ли среди них пособники террористов. Комиссия ФСИН определит, каким образом у заключенных появились ножи и символика «Исламского государства»*, сообщил RT.

По данным Telegram-канала Shot, изначально террористы захватили одного заложника — 23-летнего младшего инспектора. Позже на переговоры прибыл начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Преступники также захватили его в заложники.

После этого имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев попытался уговорить террористов сдаться, но переговоры зашли в тупик.