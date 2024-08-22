Сегодня 17:00 Иностранец лишил 17 инвалидов денег с помощью пирамиды займов в Челябинске
В Челябинске завели уголовное дело на глухонемого иностранца, которому с помощью пирамиды займов удалось обмануть 17 инвалидов. Об этом сообщил
сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Мужчина присвоил обманным путем 330 тысяч рублей в период с 2023 по 2024 год. Пострадавшие граждане подали иски в суд.
Следствие выяснило, что обвиняемый создавал в соцсетях группы, где убеждал других глухонемых выдавать ему займы.
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