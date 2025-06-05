Продавец напал на подростка в Ачинске из-за горстки семечек

Напавший на подростка продавец в Ачинске подпал под уголовное дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетнего завели следователи против продавца магазина в Ачинске, напавшего на 12-летнего мальчика, пытавшегося украсть горстку семечек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ведомстве уточнили, что на подростка мужчина напал еще в конце мая.

По предварительным данным, школьник с другом зашел в торговую точку в Привокзальном районе города. Дети взяли с прилавка товар и попытались уйти без оплаты. Продавец догнал мальчиков и несколько раз ударил одного из них по голове. Ребенок обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

По факту нападения на несовершеннолетнего следователи завели уголовное дело. Продавца доставили в региональное управление для допроса.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что пострадавший взял с прилавка горстку семечек без оплаты, чем вызвал ярость продавца.

В минувшую среду, 4 июня, стало известно, что неизвестный мужчина жестоко избил 14-летнего разносчика рекламных буклетов в петербургском районе Шушары. Отец пострадавшего подростка в комментарии 360.ru заявил, что у сына диагностировали перелом и несколько гематом. Он пояснил, что мальчик подрабатывал, чтобы купить медицинские атласы, так как мечтает стать врачом.