Захарова назвала варварством нападение на Русский дом в Праге

Нападение на Русский дом в Праге стало варварским актом. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Поздно вечером 26 марта к зданию подбежали неизвестные и кинули в него шесть коктейлей Молотова, целясь в окна библиотеки. По счастливой случайности три бутылки не взорвались. Никто не пострадал.

Согласно официальному сайту, центр работает в чешской столице с 1971 года. Главные его задачи — знакомство жителей республики с традициями, историей и культурой России. Он обучает чехов русскому языку и позволяет желающим поступить по квоте в российские вузы. Кроме того, при Русском доме работает библиотека на 15 тысяч томов.

Ранее неизвестные сбросили краску с беспилотника на здание российского торгового представительства в Стокгольме.