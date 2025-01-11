Загрязнение мазутом обнаружили в Ялте. МЧС нарастило силы и средства в Крыму

В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов. Загрязнения мазутом обнаружили в Ялте, сообщила пресс-служба министерства.

Для мониторинга ситуации спасатели задействовали 19 морских судов и авиацию. Нефтепродукты выявили в шести муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километра.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — добавили в МЧС.

На места направили необходимые силы и средства для полной расчистки загрязненных участков. Всего к работам подключили 734 человека и свыше 134 единиц спецтехники.

В Сакском районе и Евпатории 8 января ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил сайт kp.ru.

Число погибших дельфинов в результате ЧП выросло до 60. Трупы млекопитающих обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи.