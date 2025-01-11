Количество погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 60

После разлива мазута на побережье Черного моря обнаружили около 60 погибших дельфинов. Трупы китообразных находили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи, сообщила РБК директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

«Около 60 погибших дельфинов [найдены] после разлива мазута. Анапа, Новороссийск, Геленджик, несколько было обнаружено в Туапсинском районе, один в Сочи», — сообщила директор центра.

По информации центра «Дельфа», пострадали в основном азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми. Пять дней назад «Дельфацентр» сообщал о 32 погибших особях. Вероятнее всего, они погибли из-за розлива мазута. Основная часть китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. Сейчас их продолжает выносить море.

Мэр Анапы Василий Швец публично обвинил Морспасслужбу в сокрытии реальных масштабов загрязнения Черного моря мазутом. Он заявил, что информация службы не соответствует действительности.