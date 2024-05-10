Более 40 человек спасли из горящей больницы в Бийске | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 09:06 Более 40 человек спасли из горящей больницы в Бийске МЧС: 41 человека спасли при пожаре в больнице в Бийске Пресс-служба МЧС / Telegram

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Утром 10 мая в Центральной городской больнице Бийска ликвидировали пожар. Сотрудники МЧС спасли из опасной зоны 41 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным спасательного ведомства, возгорание произошло рано утром в пятницу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дым шел из окна шестого этажа.

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Спасатели оперативно обнаружили очаг возгорания, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Звенья газодымозащитной службы из опасной зоны спасли 41 человека, еще 33 эвакуировали.

В результате ЧП никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 51 спасателя. Причину возгорания пока не установили.

В ночь на пятницу в Петербурге в квартире дома по улице Костюшко произошел пожар. Его жертвой стал мужчина.