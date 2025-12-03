Загоревшийся самолет сняли на видео после экстренной посадки в Домодедове

Самолет авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Домодедово после возгорания одного из двигателей. Пассажиры сняли поврежденный лайнер на видео.

Как рассказала 360.ru одна из пассажирок, при приземлении паники на борту не было.

«Паники не было. Возгорание было небольшим, но было. Сели штатно», — сказала она.

Самолет направлялся из Москвы на Пхукет. После взлета командир воздушного судна подал сигнал бедствия, после чего самолет стал кружить над аэропортом, чтобы выработать топливо для посадки.