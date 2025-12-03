Названа причина экстренной посадки Boeing-777 в Домодедове

Red Wings: Boeing-777 сел в Домодедове после изменения работы двигателя

Экипаж Boeing-777, выполнявшего рейс из Москвы до Пхукета, зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей. После этого было принято решение вернуться в аэропорт Домодедово, сообщила пресс-служба авиакомпании Red Wings.

«Сообщения ряда Telegram-каналов о „пылающем самолете“ некорректны», — отметили в сообщении.

В авиакомпании добавили, что пассажирам рейса WZ-3097 предоставят питание и напитки, а также помогут разместиться в гостинице. Также Red Wings скорректирует расписание вылета нескольких самолетов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что Boeing-777 совершил посадку 3 декабря, в 22:53 по московскому времени. Во время ЧП никто не пострадал. Центральное МТУ Росавиации займется расследованием происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия в небе над Московской областью. При взлете у судна произошло возгорание левого двигателя.