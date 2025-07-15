Тропический ливень с градом обрушился на Москву

Пришедшая в столичный регион непогода бушует второй день. В Москве залило дороги в северных и северо-восточных районах. По данным столичного главка МЧС, тропические ливни до конца суток перейдут в грозы с градом и шквалистым усилением ветра.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из разных районов российской столицы. На опубликованных кадрах видны обильные потоки воды, летящие с неба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что во время грозы объем выпавшей дождевой воды составят до 20 литров на квадратный метр.

«Температура воздуха после вчерашних душных +30, сегодня понизится до более комфортных +24…+27», — добавил синоптик.

Пресс-служба столичного Дептранса предупредила пассажиров о возможных задержках в движении автобусов и трамваев, а также об изменении маршрутов, о которых предварительно сообщат водители.

В пресс-службе столичного МЧС уточнили, что, кроме дождя, москвичей и гостей столицы ожидает выпадение крупного града. Во время осадков также ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 метров в секунду.



В некоторых районах Москвы начались подтопления - в Госдуме залило курилку, вода залила подземные парковки и улицы. В Telegram-каналах начали распространяться шуточные фотографии с коммерческими предложениями о переносе людей через затопленные ливнями переходы. Стоимость услуги начинается от 100 рублей.

Из-за сильного ветра на ВДНХ остановили работу канатной дороги «Воздушный трамвай». В пресс-службе тематического парка «Орион» заявили, что до улучшения погодных условий аттракцион работать не будет.