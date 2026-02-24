Загоревшийся Boeing со 179 людьми на борту подпалил аэропорт в США

Аэропорт Саванны в США загорелся из-за вспыхнувшего двигателя Boeing Delta Airlines. Об этом сообщила газета The New York Post .

Самолет выполнял рейс в Атланту, когда экипаж сообщил о возгорании левого двигателя сразу после взлета. Лайнер с 179 людьми на борту благополучно приземлился в воздушной гавани вылета, но после приземления пламя перекинулось на траву у рулежной дорожки и охватило участок.

На место ЧП прибыли спасательные и пожарные службы. После остановки самолета пассажиры спокойно покинули салон. Обошлось без пострадавших.

Ранее двигатель Boeing 737 взорвался во время полета в Нигерии. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Бенина.