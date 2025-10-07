Загоревшаяся проводка привела к задержке поездов на МЦД-3

В районе станции Моссельмаш на МЦД-3 загорелась проводка. На платформе было задымление и ощущался сильный запах гари, сообщил источник 360.ru.

«Электричка, отправляющая в 18:57, опоздала на 16 минут. На платформе было очень много народу. <…> Когда электропоезд отъехал, на станции также сильно запахло гарью», — рассказал один из очевидцев.

Запах горелой проводки распространился по последним вагонам электрички. Также пассажиры обратили внимание на сотрудника станции в оранжевой жилетке, который проводил проверку рядом с колесами. При этом официальных объявлений не было.

По данным Telegram-канала Zelenograd.ru, на 19:00 не было движения поездов МЦД и Ленинградского направления от Лихобор в сторону Крюково по второму пути. Ожидались задержки на Зеленоград и Тверь, а также на Москву и Ипподром по обороту.

Движение электричек возобновили на 19:20, оно осуществляется с уменьшенной скоростью. Поезда едут с опозданием до 20-30 минут. Ожидаются задержки на Крюково, возможны сокращения маршрутов и внеплановые отмены.

