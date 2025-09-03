В Москве электричка сбила девочку-подростка на станции

В Москве на станции Аминьевская электричка сбила 13-летнюю девочку

В Москве 13-летнюю девочку экстренно госпитализировали с многочисленными переломами после наезда электропоезда на станции МЦД Аминьевская. Об этом 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

Случай произошел около 21:00, когда электропоезд № 6815 «Электрогорск — Крекшино» совершил наезд на девочку, несмотря на экстренное торможение. Подвижной состав задержался на двадцать минут.

По словам знакомых пострадавшей, девочка пыталась спрятаться от друга, который хотел с ней «что-то сделать в шутку». Она спрыгнула с платформы, но не смогла забраться под нее из-за решетки.

Как рассказал один из знакомых ребенка, ее сначала придавило решеткой, после чего появился электропоезд.

«Когда ее сбил поезд, был сильный хруст костей», — рассказали знакомые пострадавшей, добавив, что она оставалась в сознании.

В настоящее время медики оценивают состояние подростка как крайне тяжелое.

