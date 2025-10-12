Загадочно пропавшую после пожара американку нашли через неделю в лесу

People: американка исчезла после пожара в доме и нашлась живой через неделю

Жительница штата Индиана пропала во время пожара. Через неделю женщину нашли живой в лесу, сообщило издание People.

В материале уточнили, что 46-летняя Бритни Гард исчезла после того, как сгорел ее дом. По словам родственников, в момент пожара женщина должна была быть на волейбольном матче дочери, но в итоге на игру не пришла.

В сгоревшем жилище американку не обнаружили. Полицейские предположили, что пожар произошел из-за поджога. Масштабные поиски женщины продолжались семь дней. В итоге ее нашли в лесистой местности в четырех километрах от дома.

Сейчас Гард находится под наблюдением врачей в больнице. Другие подробности в полиции не раскрывали. Сестра женщины заявила, что для всех до сих пор остается загадкой, как она там оказалась.

В Тверской области после четырех дней поисков нашли 83-летнюю женщину. Она ушла в лес собирать клюкву и заблудилась. Волонтеры обнаружили бабушку благодаря тому, что та громко пела.