Пела, сидя на болоте. В Тверской области нашли пропавшую в лесу 83-летнюю бабушку

Пропавшую 8 октября в лесу в Тверской области 83-летнюю местную жительницу удалось найти живой и невредимой. Об этом 360.ru рассказала представительница волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» Наталья.

Пенсионерка отправилась собирать клюкву, но заблудилась. Поняв, что у нее не получается найти обратную дорогу, пожилая женщина позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Те обратились за помощью.

Вскоре телефон пропавшей разрядился, и определить зону поиска стало трудно. Кроме того, работы осложнялись из-за топей. Однако спустя четыре дня волонтерам удалось найти бабушку благодаря тому, что она громко пела.

«Оказалось, что она хотела набрать клюквы для своей 90-летней подруги. При поисках ребята работали на отклик. Было темно, шел дождь. В какой-то момент они услышали песню. Слов, к сожалению, не разобрали, хотя очень интересно, что же пела бабушка, сидя на болоте», — рассказала Наталья.

Собеседница 360.ru добавила, что пенсионерку выводили из леса с поддержкой, однако, несмотря на усталость и обезвоживание, носилки ей не понадобились — женщина шла сама.

